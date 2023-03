A 11 anni sui palchi di New York, Vienna e Montecarlo

Le ‘ragazzine terribili’ della danza scandiccese dal sindaco Sandro Fallani. L’incontro delle cinque giovanissime danzatrici dell’Accademia di danza, che si stanno facendo largo a livello internazionale, è dei giorni scorsi. Le allieve sono Lisa Zilianti, Alice Bardelli, Laura Tognetti, Lucrezia Gennai, Greta Martini, tutte tra 11 e 13 anni. Laura è stata invitata all’Accademia dell’Opera di Vienna, Lisa alla selezione per Academie Princesse Grace di Montecarlo, Alice e Lucrezia hanno superato l’audizione per il New York Dance Project a New York e Greta è stata invitata al Premio Internazionale Elisabetta Terabust a Roma. Insieme a loro la direttrice dell’accademia di danza cittadina, Elisa Colavita. Le bimbe si allenano tantissimo; ovviamente i genitori supportano giornalmente queste giovani danzatrici e le insegnanti ci mettono il cuore nel prepararle per questi grandi traguardi. Insieme al sindaco Fallani c’era anche l’assessore allo sport, Ivana Palomba. L’Accademia di Danza Città di Scandicci è stata fondata nel 2005. Da allora promuove e sviluppa le attività rivolte alla danza nelle sue molteplici espressioni, dalla propedeutica alla preparazione agli esami di danza classica internazionali; dal modern alla danza contemporanea; dalla zumba al booty barre e alla fisiodanza.