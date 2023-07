85° Festival del Maggio, Filarmonica Rossini torna al Teatro

L’ 85° Festival del Maggio presenta un piacevole fuori programma: la Filarmonica Gioacchino Rossini torna al Teatro a poche settimane da "Ben venga il Maggio", l’evento inaugurale del festival che ha visto protagoniste le bande fiorentine insieme ai Musici del Calcio Storico. Stasera alle 21 in Sala Zubin Mehta, sale sul podio il maestro Giampaolo Lazzeri, che dirigerà un programma che spazia dalla tradizione britannica alla geografia musicale mediterranea. Gordon Jacob, Kurt Gäble, Carl Wittrock e Satoshi Yagisawa gli autori dei brani in programma, cui si aggiungono due composizioni in prima assoluta di Daniel Vell e Twanny Borg. In veste di solisti Ares Neal Avigliano e Tiziana Maccherini.

C. C.