8 marzo a Firenze: musei gratuiti, mostre e concerti di beneficenza

La festa delle donne

Firenze, 6 marzo 2023 - Una festa della donna tra i grandi capolavori dell’arte e con visite guidate tematiche. Mercoledì 8 marzo 2023, i musei di Firenze saranno gratis per tutte le donne. Ecco gli orari: Galleria degli Uffizi dalle ore 8.15 alle 18.30; Palazzo Pitti dalle 8.15 alle 18.30; Giardino di Boboli dalle 8.15 alle 17.30; Museo del Bargello dalle 08.15 alle 13.50; Museo Archeologico Nazionale di Firenze dalle 8.30 alle 14 Museo dell’Opificio delle Pietre Dure dalle ore 8.15 alle ore 14; Cappelle Medicee dalle 8.15 alle 18.50; Palazzo Davanzati dalle 8.15 alle 13.50; Galleria dell’Accademia dalle 8.15 alle 18.50 e Museo di San Marco dalle 8.15 alle 13.50.

Mercoledì 8 marzo 2023 alle 20, al Teatro Niccolini di Firenze, in via Ricasoli, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, andrà in scena lo spettacolo Vestali del silenzio. Le Donne e la loro voce, suoni, immagini e parole con le studentesse del Conservatorio Luigi Cherubini, attraverso le eroine interpretate da Maria Callas, della quale ricorre il centenario dalla nascita. L’iniziativa è organizzata dal Conservatorio Luigi Cherubini, in collaborazione con il CUG, Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di Firenze e la Fondazione Careggi Onlus. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e il ricavato della serata sarà utilizzato per un importante scopo benefico. Le offerte alla Fondazione Careggi Onlus, infatti, saranno utilizzate per l’acquisto dei caschi per evitare la perdita dei capelli durante la chemioterapia. Un’esperienza non solo sonora ma anche visuale, eccezionalmente impreziosita dagli splendidi bozzetti dei costumi di scena, lettere e immagini messe a disposizione dalla Fondazione Zeffirelli Onlus.

Un focus su "Le donne e l'Iran" organizzato in collaborazione con l’Università di Firenze, si svolgerà invece il 7 marzo in sala d'Arme a Palazzo Vecchio: sarà un talk a cui parteciperanno docenti, esperti e studenti per approfondire quanto drammaticamente sta accadendo in Iran per le conseguenze della guerra. Sempre sul tema delle donne e l’Iran l’11 marzo sarà inaugurata una mostra fotografica alle Oblate che resterà visitabile fino al 25 marzo, organizzata in collaborazione con Movimento Donna Vita Libertà Firenze e Donne Libere Iraniane. Il 7 marzo Nosostras organizza uno shooting fotografico "Il mio sorriso: per un anno a fianco delle donne" (in via Faenza) mentre l’8 marzo appuntamento alle 18 alle Curandaie in via Cirillo con l’inaugurazione della mostra di Monica Salsini. Sempre l’8 marzo Artemisia organizza al teatro di Fiesole un talk, apericena e uno spettacolo teatrale "Sante Donnacce" di e con Maria Cassi con Leonardo Brizzi al pianoforte.