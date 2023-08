79° Anniversario Liberazione Lastra a Signa, Corteo e Recital

Denso programma di iniziative, oggi, per celebrare il 79° anniversario della Liberazione di Lastra a Signa: alle 21 partenza del corteo da piazza del Comune verso piazza Pertini, passando per le vie del centro accompagnato dalla Banda musicale della Misericordia di Malmantile, alle 21.30 sarà deposta una corona al monumento ai Caduti con gli interventi del sindaco Angela Bagni e di Mauro Marzi in rappresentanza della Sezione Anpi Bruno Terzani, alle 22 recital a cura di Anpi del gruppo lettori ad alta voce della sezione Soci Coop Le Signe "Raccontami una storia".