7063 Alunni Sestesi Pronti per la Scuola, Calenzano Saluta i Giovani

Prima campanella ieri per 7063 alunni sestesi, 1063 nelle scuole dell’infanzia, 1902 nelle primarie, 1418 nelle secondarie di primo grado e 2680 in quelle di secondo grado. Rispetto al 2022 la popolazione scolastica cala di 194 unità, con una contrazione più marcata alle superiori (-171 iscritti). Solo le medie vanno in controtendenza con un incremento di 40 unità. Il sindaco Lorenzo Falchi e l’assessore alla Scuola Sara Martini hanno visitato alcuni plessi dei tre istituti comprensivi augurare buon lavoro a bambini, ragazzi e personale scolastico.

A Calenzano, invece, hanno salutato gli alunni all’ingresso della Arrighetto da Settimello e della don Milani, il sindaco Riccardo Prestini, il vicesindaco Alberto Giusti e l’assessore alla Pubblica istruzione Laura Maggi con la dirigente dell’Istituto comprensivo Cinzia Boschetto. Gli alunni sui banchi nei plessi calenzanesi sono 1584: 378 alla scuola dell’infanzia, 740 alla primaria, 466 alla secondaria di primo grado.