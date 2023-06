700 persone in total white al Teatro Romano di Fiesole, l'evento di musica cristiana per l'unità

Circa 700 persone, quasi tutte vestite in total white, lo scorso sabato a "Che tutti siano uno", il più grande evento di musica cristiana d’Italia sotto le stelle al Teatro romano di Fiesole, organizzato da varie realtà cristiane. Sul palco nomi noti come Nuovi Orizzonti Music, Ra.Dio Luce, Anastasis, Nuova Betel, Apology Project, The Blessing Music.

Tra i partecipanti tanti giovani che avevano scelto Fiesole come luogo di incontro per prepararsi alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. Hanno condotto la serata Alessandro Greco e Beatrice Bocci.Partecipatissima la Santa Messa di apertura tenuta dal vescovo Stefano Manetti e la testimonianza di don Gianni Castorani. "L’amore di Cristo muove il mondo verso l’unità – hanno spiegato il titolo dell’evento gli organizzatori – È un invito urgente rivolto a tutti, cristiani e non, a lavorare per una maggiore vicinanza e unità tra le Chiese, le religioni, le culture, i popoli, le nazioni e l’intera famiglia umana e per promuovere la riconciliazione"

C.C.