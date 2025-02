700 dipendenti azienda Usa 'al lavoro' al fianco degli Angeli del Bello

Firenze, 4 febbraio 2025 - Saranno 700 le persone impegnate domani e mercoledì in una serie di iniziative di volontariato con gli Angeli del Bello. Si tratta dei dipendenti che Tauck, azienda statunitense del settore dei viaggi, ha deciso di accogliere in occasione dei festeggiamenti per il suo centenario, organizzati proprio a Firenze. Per due giorni si dedicheranno anche alla pulizia e all'abbellimento della città. In particolare, viene spiegato, "i dipendenti di Tauck si impegneranno in attività di ripristino del decoro urbano, contribuendo con oltre 1.400 ore di lavoro volontario". Una iniziativa che si inserisce in un programma più ampio volto a integrare la lingua inglese nei percorsi educativi dedicati alla scoperta della città, in collaborazione con diverse organizzazioni locali tra cui il collettivo 'Stappati'. "Siamo onorati di collaborare con Tauck in questo momento speciale. La bellezza degli spazi pubblici è un valore fondamentale che unisce le persone e rende il mondo un posto migliore", il commento di Giorgio Moretti, presidente della Fondazione Angeli del Bello. La due giorni prevede azioni di micropulizia e un laboratorio di Upcycled Art a cura del collettivo Stappati in piazza Stazione, ai giardini e in piazza della Fortezza, piazza Santa Maria Novella, oltre ad azioni di rimozione scritte vandaliche con i Custodi del Bello a piazzale Montelungo.