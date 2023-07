7 anni dalla morte del Cardinale Silvano Piovanelli, una vita al servizio della Chiesa

Piovanelli, prima che un cardinale, è stato un prete con addosso “l’odore delle pecore” secondo la definizione di Papa Francesco, e lo è stato fino alle ultime ore dei suoi 92 anni spesi per la Chiesa. Dopodomani saranno passati sette anni dalla morte del cardinale Silvano Piovanelli, arcivescovo emerito di Firenze, ma il suo ricordo si mantiene vivo nei molti che lo hanno conosciuto. Nell’anniversario della nascita al Cielo, sarà presieduta alle 18 da padre Angelo Roncari, francescano fiorentino, vescovo di Grosseto, una messa in suffragio del porporato.

Nato a Ronta in Mugello il 21 febbraio 1924 in un ambiente semplice, il babbo era muratore, la mamma casalinga, il piccolo Silvano a 11 anni decide di entrare in Seminario a Firenze. Qui ha studiato dal 1935 al 1947, anno in cui è stato ordinato sacerdote in Cattedrale il 13 luglio dal Servo di Dio Elia Dalla Costa, cardinale arcivescovo. Con lui, altri preti che hanno lasciato un segno nella storia della Chiesa fiorentina e non solo: è la grande stagione di don Lorenzo Milani, di don “Cuba”, cappellano delle carceri e primo apostolo della chiesa in uscita, altro tema caro all’attuale pontefice, e don Renzo Rossi, missionario nelle favelas brasiliane. E’ stato sempre un prete fiorentino fino alla successione del cardinale Benelli sulla cattedra di San Zanobi. Un episcopato iniziato il 22 marzo 1983, nel quale prosegue e conclude la visita pastorale, realizza il Sinodo diocesano, il primo dopo il Concilio, e scrive dieci lettere pastorali, raccolte in volume. Nel solco di Giorgio La Pira è intervenuto sui temi della povertà, della pace, del lavoro e del dialogo interreligioso: è del ’99 per esempio l’incontro col Dalai Lama. Impegni portati avanti, dal maggio 1985 con indosso la porpora per decisione di Giovanni Paolo II che accolse nell’86 a Firenze, fino al 21 marzo 2001.

Nella liturgia per le esequie, più volte l’arcivescovo Betori ha lasciato parlare Piovanelli attraverso il suo testamento spirituale, sentendo "il dovere di testimoniare le grandi cose che il Signore ha fatto in lui", descrivendolo come "uomo del popolo e del popolo fiorentino". Un’eredità "luminosa e impegnativa", la sua, consegnata a tutti: "Grazie per le molte persone – si legge in uno dei testamenti – che ho incontrato le quali, pur senza saperlo o addirittura negandolo, camminavano sulla via di Dio".