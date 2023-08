590mila euro persi, Calenzano Comune srl in crisi finanziaria

"Una perdita di 590mila euro della società in house del Comune". Il dato, preoccupante, arriva dal capogruppo consiliare della Lega Daniele Baratti (in foto) dopo la discussione, nell’ultimo consiglio comunale, del bilancio della Calenzano Comune srl: "Gli interessi passivi - sottolinea il consigliere del centrodestra - registrano un incremento rispetto all’esercizio precedente di circa 30mila euro legato all’aumento dei tassi di interesse dei mutui e nel 2023 il dato salirà ancora provocando seri problemi. A fronte di un aumento vertiginoso dei costi operativi, il Comune ha lasciato invariato, rispetto al 2021, l’importo dei trasferimenti correnti nei confronti della Società. La Calenzano Comune srl entro la fine dell’anno avrà bisogno di circa 1,5 milioni di euro solo per sostenere lo stato attuale, non per fare nuovi progetti. Pertanto, dove troverà il Comune tale somma?".

Per coprire il fabbisogno – prosegue Baratti – "sono state menzionate delle vendite che difficilmente si potranno concretizzare entro la fine dell’anno o comunque con immediato introito nelle casse comunali. Saremo quindi costretti ad utilizzare gli oneri di urbanizzazione stavolta per la società in house?". L’esponente dell’opposizione ricorda anche che la Calenzano Comune srl "ha forti problemi di liquidità: da una disponibilità di circa 4 milioni nel 2021 siamo passati a 690mila euro nel 2022".

S.N.