589 punti vendita e 18mila addetti

Conad Nord Ovest conta 589 punti vendita, 371 soci imprenditori e oltre 18mila dipendenti. Molto forte il legame con i territori. "Il localismo – spiega l’ad Ascari – è un bene prezioso: vale 433 milioni di fatturato (+10%), 108 dei quali derivanti dal marchio “I nostri Ori“ che è la nostra Margherita all’occhiello. Abbiamo 1376 fornitori locali, spesso piccoli produttori che si sono consorziati sotto il nostro marchio e così valorizza- no le loro eccellenze. Ma localismo significa anche attenzione in senso lato ai territori, ai quali abbiamo riversato quasi 10 milioni in socialità".