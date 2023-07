58° Campionato del mondo dei rotariani golfisti: brillano l'Italia e la Toscana

Firenze, 13 luglio 2023 – Erano 280 i rotariani & friends, provenienti da ben 26 nazioni in rappresentanza di tutti e cinque i Continenti, i partecipanti al 58° Campionato del Mondo dei Rotariani Golfisti (International Golfing Fellowship of Rotarians World Golf Championship) che dall'1 al 7 luglio si sono riuniti a Roma per dare vita all'atteso contest internazionale. Le delegazioni più numerose sono state quelle provenienti dalla Svizzera, dall’Italia e dalla Germania. All’evento - patrocinato, fra gli altri, dalla Federazione Italiana Golf e dall’Assessorato ai Grandi Eventi del Comune di Roma - hanno fatto da cornice i magnifici percorsi del Marco Simone Golf Club (sede della Ryder Cup 2023), del Circolo Golf Olgiata, del Golf Club Parco de’ Medici e del Golf Club Castelgandolfo; percorsi che hanno stupito i partecipanti per le loro differenti caratteristiche e difficoltà, nonché per le splendide condizioni di gioco. Lo Sheraton Hotel Rome Parco de’ Medici ha ospitato la cerimonia di inaugurazione del Campionato, nel corso della quale il Presidente IGFR International Andrea Oddi (del Rotary Club Trieste) ed il Presidente IGFR Italy Francesco Tardella (del Rotary Ancona Conero) hanno ricordato i valori fondanti del Rotary International e delle Fellowship rotariane.

I vincitori

Alla cerimonia sono intervenuti anche il Board Director del Rotary International Alberto Cecchini ed il Governatore del Distretto 2080 Maria Carla Ciccioriccio. Nella prima gara, presso il Parco de’ Medici Golf Club, Francesco Franzinelli Socini Guelfi del Rotary Club Siena, in coppia con il croato Zelimir Feitl, ha vinto il primo lordo; mentre Fabio Assirelli Sampaolesi (Rotary di Rimini), in coppia con lo svizzero Antonio Circelli, e Riccardo Rosi (Rotary Alta Valdelsa), in coppia con il tedesco Thomas Lingenfelser, si sono aggiudicati rispettivamente il primo ed il secondo netto. Nella gara a Castelgandolfo Golf Club, Pierluigi Trespi del Rotary Pavia Ticinum si è invece classificato secondo netto, in coppia con la canadese Lynn Lewis. “Il sentimento dell’Amicizia Rotariana ha trovato ulteriore riconoscimento nel corso della visita al Parco Archeologico di Ostia Antica -spiegano gli organizzatori - , a cui hanno preso parte tutti i partecipanti: la manifestazione ha così permesso di far conoscere a tanti rotariani, provenienti da ogni angolo del mondo, anche la storia e le bellezze del nostro Paese”. Nei giorni 4, 6 e 7 luglio si è quindi svolto il Campionato Mondiale, conclusosi con la vittoria dei Rotariani Golfisti Italiani in tutte le categorie: Luigi Capoccetta ha vinto la Divisione Senior (riservata agli ultrasettantenni), mentre Alberto Sacchi (Rotary Novi Ligure), Massimo Fasoli (Club Brescia Sud Ovest) e Marco Ciccalè (Rotaract Club Civitanova Marche) hanno vinto rispettivamente la 3^ Divisione, la 2^ Divisione e la 1^ Divisione (netto). Ma, soprattutto, dopo una sfida decisa all’ultimo putt, Francesco Franzinelli Socini Guelfi è diventato il nuovo Campione del Mondo Assoluto IGFR, battendo di un solo colpo (245 a 246) lo svedese Bertil Josefsson, Campione del Mondo uscente, e aggiudicandosi il Trofeo Carl Miller (che ricorda uno dei padri fondatori della IGFR). 'appuntamento ora è per il prossimo anno a San Diego, sul mitico percorso di Torrey Pines, dove non resta che difendere e riconfermare i titoli di Campioni del mondo individuali e a squadre. Il 58° Campionato Mondiale dei Rotariani Golfisti ha rappresentato anche l’opportunità per svolgere, con successo, una nuova iniziativa del progetto “Golf4Autism”. Nella splendida cornice del Marco Simone Golf Club, infatti, undici bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico hanno potuto godere di una divertente giornata di avviamento al golf, magistralmente diretti dai Professionisti Piero Sabellico, Daniele Fiaschi, Rolfe Passagrilli e Michele Cea. Piero Sabellico, uno dei più importanti istruttori italiani, nel corso della cena ha esortato i tanti rotariani presenti a promuovere analoghe iniziative nei loro Paesi ed è stato quindi nominato Socio Onorario di IGFR Italy per lo straordinario ed incessante impegno profuso nell’assistenza e nella cura, anche sportiva, dei bambini e ragazzi protagonisti del progetto.