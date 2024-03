"50 anni fa presi un sasso. Oggi cerco chi mi aiuti a riportarlo in Sardegna"

Per gli altri è un semplice sasso. Per lui, una speciale fonte d’ispirazione in tanti anni di produzione poetica e letteraria. Per questo, ad 84 anni, Antonio Sabatino, scrittore e poeta di Lastra a Signa, lancia un singolare appello: cerca qualcuno che riporti quella pietra in Sardegna, sulla spiaggia di Turas a Bosa Marina, in provincia di Oristano. "Cinquant’anni fa – racconta mostrando una cartolina – durante una vacanza, vidi questo sasso particolare sulla spiaggia e lo portai viva. Ha una forma insolita, con un grande foro, tanto che guardandolo mi immagino un volto e una figura umana. Per tutto questo tempo è stato accanto a me, sul mio scrittoio, rappresentando una costante fonte d’ispirazione. Lo considero un po’ un nume tutelare, un antenato, un pezzo della mia vita. Allo stesso tempo però,, mi sono pentito di averlo portato via e vorrei restituirlo al mare, alla sua spiaggia e alla Sardegna". Purtroppo però l’età non consente a Sabatino di raggiungere l’isola. "Non ho modo di tornare a Bosa Marina – racconta – ma proprio perché sono ormai molto anziano non vorrei che, venendo a mancare io, questa pietra venisse buttata o andasse persa. Per me ha un valore speciale, è stata la compagna di una vita e di una vastissima produzione poetica e letteraria. Cerco quindi qualcuno che, la prossima estate, vada in vacanza o torni a casa in Sardegna e accetti di riportare questa pietra dove l’ho presa, sulla spiaggia di Turas. Capisco che non sia facile e che la mia possa sembrare una richiesta singolare, ma quella che per gli altri è una semplice pietra, per me rappresenta un pezzo di vita". Chi volesse esaudire il desiderio di Antonio può contattarlo ai numeri 339.8435557, 339.7930142.