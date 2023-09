45° Giro del Valdarno, Incisa pronta ad accogliere atleti da tutta Europa

Figline Incisa si prepara ad accogliere atleti da tutta Europa, Ucraina inclusa, per la 45ª edizione del "Giro del Valdarno", competizione ciclistica dal respiro internazionale. Circa 190 ciclisti in 32 squadre lunedì si sfideranno su un tracciato da 170 chilometri su un anello da percorrere per 10 volte che parte da piazza Santa Lucia a Incisa e arriva in piazza Marsilio Ficino. Oltre al primo premio assoluto, saranno assegnati anche il 3° Trofeo Asso Giani e il 3° Valeriano Falsini, dedicati a due ex ciclisti figlinesi di metà ‘900.