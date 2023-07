40enne e 33enne Daspati a Firenze per Aggressione e Molestie

Daspo urbano di 1 anno per un 40enne fiorentino che una settimana fa aggredì un cameriere di un locale nel viale Strozzi, schiaffeggiandolo. La misura è stata decisa dal questore Auriemma e stabilisce che il 40enne nei prossimi 12 mesi non può frequentare locali tra piazza della Stazione e Fortezza da Basso. L’uomo era in evidente stato di ubriachezza quando ha colpito il cameriere che stava facendo il suo lavoro servendo ai tavoli dentro il locale. Nella circostanza intervennero addetti alla sicurezza. Se non venisse rispettato il divieto, il 40enne rischia la reclusione da sei mesi a due anni, nonché la multa da 8.000 a 20.000 euro. Altro allontanamento firmato dal questore riguarda un tunisino di 33 anni, già “daspato“ in passato dalla Stazione, che per altri 12 mesi non potrà transitarvi né permanervi sia all’interno sia nell’area circostante avendo infastidito da ubriaco i passanti. Infine, per sei mesi resta preclusa a un venditore abusivo senegalese di 30 anni la zona tra il Duomo e il piazzale degli Uffizi.