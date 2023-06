3ª Campestre di Mondeggi, partenza al Parco di Grassina con il Gruppo Podistico della Fratellanza Popolare

Domani tutti di corsa insieme al Gruppo podistico della Fratellanza Popolare di Grassina per la 3ª "Campestre di Mondeggi". Si parte alle 9 dal parcheggio del parco in località Capannuccia. Tre le distanze previste: una gara podistica competitiva di 7 chilometri, una corsa non competitiva della stessa lunghezza e una passeggiata ludico motoria di 4 chilometri. Il percorso è tutto interno al parco. Premiati i primi classificati maschili e femminili e i primi delle categorie assoluti, veterani, argento e oro.