"32 milioni di risultati sul web. Un monitoraggio? Impossibile"

Ogni giorno la sua immagine è stampata, riprodotta, usata per vendere magliette e prosciutti, promuovere viaggi, valorizzare attività economiche e farsi pubblicità, da un capo all’altro del mondo. Fino a quando la direttrice della Galleria dell’Accademia, Cecilie Hollberg, ha detto basta, tentando una mission quasi impossible: proteggere il David dal diritto d’immagine.

Nel 2017 il Tribunale di Firenze riconobbe quel diritto, avviando cause e mettendo un freno allo sfruttamento improprio. Della questione si è parlato nel corso del convegno, che si è tenuto proprio alla Galleria dell’Accademia, la casa del David, realizzato da Aippi Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale-Gruppo Italiano, a cui ha partecipato l’avvocato dello Stato, Piercarlo Pirollo, che ha assistito l’Accademia nei giudizi di tutela del capolavoro di Michelangelo.

Avvocato Pirollo, come avviene l’attività di tutela dei nostri capolavori?

"Il nostro lavoro avviene di volta in volta in base alle richieste delle istituzioni culturali che rilevano gli abusi, a cui prestiamo la nostra assistenza legale, come ha fatto la direttrice Hollberg Quando veniamo interpellati interveniamo, istruiamo il fascicolo e poi si procede in base a quello che ci consente la legge".

Ma non esiste un monitoraggio?

"No, anche perché sarebbe impossibile verificare cosa accade, specialmente sul web. Una volta ci veniva contestata la tolleranza nei confronti del diritto abusivo dello sfruttamento dell’immagine. Ma se lei prova mettere su Google la parola David di Michelangelo si accorge che vengono fuori 32 milioni di risultati, quindi un utilizzo incredibile, ma anche altri motori di ricerca russi o cinesi. E la difficoltà a intervenire nasce dal fatto che le immagini che ci sono oggi domani cambiano e quindi è uno sforzo vano. E poi c’è un altro problema..."

Ad esempio?

"Le grandi imprese hanno dei vantaggi superiori rispetto ai costi di un ipotetico giudizio, specialmente se si parla di multinazionali. Senza considerare poi il fatto che le nostre sentenze possono essere ritenute non valide negli altri Paesi".