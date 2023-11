"31.837€ di Risorse Comunali per Famiglie in Difficoltà" Il Comune di Lastra a Signa stanzia 31.837 euro di risorse comunali per sostenere le famiglie. Possibile fare richiesta del contributo affitto fino al 29 novembre. Regione Toscana contribuisce con altri 8.163 euro. Totale: quasi 40 mila euro.