"26^ edizione della Mostra Mercato del Tartufo: Apertura Oggi a Borgo San Lorenzo"

Si apre oggi, per concludersi domenica, la 26^ edizione della mostra mercato del tartufo a Borgo San Lorenzo, nel centro storico. Inizio alle 9.30 con l’apertura dello stand del tartufo, fresco e confezionato, e degli altri stand con prodotti enogastronomici locali e regionali, che rimarranno aperti fino alle 20. Lo stesso domenica 19. E il programma prevede, alle 10.30 e alle 15 le consuete dimostrazioni di ricerca del tartufo con cani addestrati: due gli appuntamenti entrambi al ponte sulla Sieve, alle 10.30 e alle 15. Sia sabato che domenica, prevista infine l’esibizione di artisti di strada. "Continuiamo a investirci– dice la vicesindaco Cristina Becchi – perché è importante valorizzare le nostre eccellenze e il tartufo senza dubbio lo è. Grazie all’Associazione Tartufai per l’evento e per i preservare le tartufaie con attenzione per l’ambiente".