25 novembre, Medici Firenze: "Debelliamo insieme il morbo della violenza"

Firenze, 24 novembre 2023 - "Anche nell'ultimo anno sono centinaia i codici rosa attivati nei pronto soccorso fiorentini per maltrattamenti e violenze. Un fenomeno preoccupante, in cui la parola fine appare ancora molto, troppo, lontana. Serve un cambio di cultura per prevenire e fermare le aggressioni fisiche e psichiche alle donne". Lo afferma Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze e provincia.

"Come medici vogliamo essere a fianco e un riferimento di aiuto per tutte le donne che purtroppo restano vittime di violenze. Tanto rimane da fare - aggiunge Dattolo assieme a Lucia Toscani, coordinatrice della Commissione pari opportunità dell’Ordine -. C'è un evidente problema di disparità di genere che rende più facile la discriminazione femminile, dalla vita privata ai contesti lavorati: nelle strutture sanitarie, come in qualunque altro campo. Una questione da affrontare, con rapidità e convinzione, come comunità, tutti insieme. Il 25 novembre sia un giorno di intento collettivo. Il mondo della sanità continuerà a prendersi sempre cura di coloro che rimangono vittime, ma oggi ci appelliamo alla cittadinanza affinché ognuno prenda coscienza che può fare la propria parte per debellare questo morbo".