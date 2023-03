"25 aprile con i colori della pace"

"Non c’è 25 aprile senza una bandiera della pace". E’ la richiesta, finora senza risposta, che l’Anpi di Scandicci ha rivolto al sindaco con una lettera all’approssimarsi delle celebrazioni per il 25 Aprile. "L’Anpi – si legge nella nota – esprime profonda preoccupazione per il protrarsi della guerra in Ucraina con grave rischio di escalation ed estensione del conflitto. A tale proposito ed in occasione dell’approssimarsi della Festa della Liberazione 2023 ci rendiamo disponibili per tinteggiare con i colori della Pace, una panchina sul territorio del Comune da individuare di concerto con codesta amministrazione".