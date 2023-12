24enne arrestato con quasi 9.000 euro e droga nel parco delle Cascine

Quasi 9.000 euro in contanti, quattro cellulari e oltre 300 grammi di droga. È quanto hanno trovato gli agenti del reparto antidegrado e il nucleo cinofilo della Polizia municipale nell’abitazione di un 24enne straniero che, dalla perquisizione, è risultato in possesso di ulteriori 100 grammi di sostanze e 200 euro. Per il giovane è scattato così l’arresto. L’operazione della Municipale è iniziata giovedì mattina a seguito di appostamenti e sopralluoghi nel parco delle Cascine con controlli eseguiti anche attraverso telecamere. Dai controlli sarebbe emerso, si spiega dal Comune, che il 24enne "trascorreva gran parte della giornata nel parco presumibilmente per svolgere l’attività di spaccio". Dopo aver individuato la sua abitazione, gli agenti, con il cane antidroga Sirio, lo hanno perquisito trovando droga, soldi, bilancini.