200 Solidali a Prato per Sostenere Scioperanti Mondo Convenienza

La protesta dei lavoratori di Mondo Convenienza ‘invade’ il punto vendita di Prato. I dipendenti della ditta Rl2, che ha l’appalto dei servizi di trasporto, montaggio e facchinaggio per conto dell’azienda di mobili, ieri si sono spostati dal presidio allestito al magazzino di via Gattinella a Campi per andare a Prato, al negozio. "Almeno 200 solidali per sostenere i lavoratori arrivati al quarantesimo giorno di sciopero e presidio" fa sapere il sindacato SiCobas. E aggiunge: "Lo sciopero si allarga. A Firenze, Bologna e Roma si sono uniti anche i lavoratori dell’appalto di Torino". Ma anche la solidarietà si moltiplica. "Superata quota settemila euro per quanto riguarda il crowdfunding a sostegno degli scioperanti. Anche Arci e Anpi hanno rinnovato il sostegno alla battaglia per i diritti dei lavoratori" continua il sindacato. Poi tuona: "L’azienda è sempre più sola. Riconosca immediatamente i diritti dovuti a chi gli ha permesso profitti milionari".