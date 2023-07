2 Anni dalla Chiusura, Vertenza Ex GKN di Campi Torna in Parlamento

La vertenza ex Gkn di Campi, ora Qf in liquidazione, oggi e domani ricorda i due anni dalla chiusura con una serie di eventi davanti ai cancelli dello stabilimento. Intanto, aspettando sviluppi sulla possibile acquisizione da parte del consorzio di cooperative Abaco di Genova, la vertenza torna in Parlamento. L’onorevole dem Emiliano Fossi ha presentato un’interrogazione al ministro del lavoro e delle politiche sociali e al ministro delle imprese e del made in Italy per sapere cosa intende fare il Governo "per promuovere una reale riconversione produttiva dello stabilimento di Campi Bisenzio". Se dalla Torre di San Niccolò, dove una delegazione di operai è scesa giovedì scorso dopo quasi una settimana, le tute blu avevano chiesto un tavolo con Inps, Ispettorato del lavoro e Inail per le questioni legate alle "buste paghe sequestrate" oltre che ai ritardi nei pagamenti, ecco che la Città metropolitana ha convocato tale incontro per l’11 luglio. Lorenzo Balllerini, assessore, ribadisce che "noi faremo la nostra parte, anche per salvaguardare il territorio da possibili speculazioni, per garantire certezza occupazionale e una positiva ricaduta sociale sulla comunità".