16enne distrugge lunotto e vetro dell'ambulanza, presentazione libro su Alessio Pancani a Signa

Con un bilanciere ha distrutto il lunotto e uno dei vetri laterali di un’ambulanza, costringendo medico e volontari a barricarsi nel mezzo. È successo ieri nelle Signe, dove il 118 era stato chiamato a intervenire per la presenza di un ragazzo di 16 anni, che dava in escandescenze. Sul posto è arrivata l’ordinaria della Misericordia di San Mauro e successivamente anche quella con medico della Misericordia di Lastra a Signa. Alla vista del secondo mezzo, la situazione è peggiorata: il giovane, che non voleva essere soccorso, ha preso un bilanciere, e lo ha sferrato contro i vetri del veicolo. La confraternita si è rivolta a uno studio legale per "assumere tutte le iniziative di natura legale per tutelare i volontari e dipendenti aggrediti nello svolgimento del servizio. Si precisa – scrive lo studio legale – che solo grazie alla prontezza degli operatori e al tempestivo intervento dei carabinieri le conseguenze non sono state di maggiore gravità anche in relazione agli strumenti di offesa utilizzati. I rappresentanti della Misericordia auspicano una sempre maggiore sinergia operativa con le forze dell’ordine che contribuisca a prevenire tali episodi". Dopo l’aggressione il ragazzo è fuggito e nella sua ricerca si sono impegnati nelle ore successive i carabinieri della stazione e della compagnia di Signa.

La storia di Alessio

scritta da Quercioli

Tre date per presentare il libro "Alessio Pancani. Dalla disabilità all’aiuto al prossimo" di Maria Serena Quercioli (Masso delle Fate, 2023). La prima presentazione venerdì 30 (ore 17) in consiglio comunale; la seconda stessa data (ore 21) al circolo Mcl, poi il 1° luglio (ore 17) al Centro sociale di via Togliatti. Presenti Alessio Pancani, l’autrice e il sindaco Angela Bagni.