Xiyu, pittore cinese in mostra a Fiesole

Fiesole (Firenze) 31 luglio 2023- E' stata prorogata fino a mercoledì 2 agosto la mostra “Idealizzazione inaspettata” , in corso nella Sala Toniolo del Seminario Vescovile di Fiesole, in Piazza Mino, 1. In esposizione sono presentati in anteprima due progetti artistici che sono stati realizzati per lo studio politerapico Bormio Balance, dell'omonima cittadina delle Alpi lombarda, realizzati da Xiyu Guo, il giovane e talentuoso artista cinese, che vive e lavora a Fiesole da quasi sette anni.

Il primo è un dipinto murale di oltre 20 mq che sarà collocato sul soffitto a volta dell'edificio, realizzato tra febbraio e aprile 2023 e che ha come soggetto la Dea greca Proserpina. A questo si aggiungono una serie di quattro dipinti ad olio su tela, basati su 4 diversi episodi biblici.

La mostra è visitabile ad ingresso gratuito orario 9.30 – 13, 15.30 – 19 e 20 – 21,30.

Xiyu Guo: Pittore, nato in città di Shenzhen della Cina, laureato in Accademia delle Belle Arti di Firenze e Brera con lode. Ha avuto varie mostre personali e progetti d’arte a Fiesole, Firenze, Shanghai, Bormio. Dal 2016 vive e lavora nello studio personale di Fiesole.

In occasione della mostra c'è stata anche la consegna ufficiale del quadro riprodotto nelle stampe con le quali quest’anno il Comune di Fiesole ha omaggiato le donne in occasione dell’8 marzo.