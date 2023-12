Concerto di Natale, voci bianche protagoniste al Teatro del Maggio

Firenze, 18 dicembre 2023 – Piccole e grandi voci in allegria, tutte insieme per evocare l’atmosfera natalizia. Domani alle 20, nella Sala Zubin Mehta del Teatro del Maggio Fiorentino, torna il tradizionale Concerto di Natale. La serata ha per protagonista il Coro di voci bianche dell’Accademia del Maggio Fiorentino. Insieme ai bambini, il soprano Aitana Sanz Pérez, talento dell’Accademia del Maggio, e il tenore Michele Galbiati con Hannah Kim al pianoforte. A dirigerli è Sara Matteucci, maestra del Coro di Voci bianche dell’Accademia del Maggio.

In programma alcune delle composizioni natalizie più conosciute e amate: non solo i canti della tradizione ma anche brani da alcune delle colonne sonore più celebri degli ultimi anni, tra i quali alcuni estratti dalle musiche di Bruno Coulais per il film «Les Choristes» e le musiche firmate da John Williams per le pellicole di «Harry Potter e il prigioniero di Azkaban» e «Mamma, ho perso l’aereo». Anche i giovanissimi allievi della Scuola di canto corale del Maggio prenderanno parte al concerto unendosi ai più grandi nel finale della prima parte del concerto nell’interpretazione di «Star Carol» di John Rutter e «Gaudeamus» di Mary Lynn Lightfoot. La seconda parte della serata vede l’omaggio della Compagnia di Babbo Natale con un medley di brani tradizionale: da Adeste Fideles a White Christmas, da Feliz Navidad all’immancabile Jingle Bells.

Chiara Caselli