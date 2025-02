Visioni Aperte: alla Compagnia due giorni di parole, immagini e suoni dal carcere

Firenze, 19 febbraio 2025 - Il ponte della speranza. Fatto di parole, suoni, immagini che dal carcere arrivano direttamente alla società. Percorsi culturali che parlano di reclusione, recupero dei detenuti e creatività rivolgendosi agli studenti della scuole secondarie attraverso musica e performance, giochi e suggestioni, realizzati all'interno degli istituti penitenziari toscani. Sono tredici associazioni teatrali e culturali che da anni operano negli istituti di detenzione della regione i protagonisti della due giorni in programma il 26 e 27 febbraio al Cinema La Compagnia: "Visioni Aperte" è il titolo delle matinées - ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria - curate da Coordinamento Teatro in Carcere Toscana, Lanterne Magiche - Fondazione Sistema Toscana e Teatro Metropopolare con il patrocinio del Ministero della Giustizia e del Garante dei diritti della Regione Toscana.

Un momento collettivo che vuole raccontare ai giovani la composita proposta di interventi culturali e attività formative ed artistiche a supporto dei percorsi rieducativi dei detenuti, portandoli a contatto con un mondo poco conosciuto attraverso frammenti di spettacoli, videostorie e testimonianze dirette: i dialoghi e le performance mattutine favoriscono il confronto degli studenti e e dei docenti con le compagnie coinvolte nel progetto, come la Krill Teatro di Sollicciano, il Centro di Teatro Internazionale del Mario Gozzini di Firenze, CAT Cooperativa Sociale dell'I.P.M "Meucci", e le livornesi Giallo Mare Minimal Teatro, Teatro Popolare d'Arte, Arci Comitato Livorno, attive alla C.C "Le Sughere".

Ma non mancano anche appuntamenti pomeridiani, come la tavola rotonda moderata dalla prof.ssa Laura Caretti, che approfondisce il teatro in carcere e i suoi linguaggi con il regista e direttore artistico della compagnia Teatro dei Venti Stefano Tè, il direttore artistico della Compagnia della Fortezza Armando Punzo, e i rappresentanti del Coordinamento Teatro in Carcere Toscana ed Emilia Romagna; oppure il talk coordinato dal giornalista Giorgio Bernardini, che riflette sul ruolo della cultura nel carcere con Elena Pianea, direttrice della Direzione beni, istituzioni, attività culturali e sport della Regione, Francesca Romana Valenzi, direttrice ufficio detenuti Regione Lombardia, il professore di Roma Tre Mauro Palma, ex Garante nazionale dei detenuti, e l'avvocato Enrico Vincenzini, referente regionale dell'associazione Antigone. Nel corso della manifestazione, il foyer e la saletta del Cinema La Compagnia ospiteranno l'esposizione di materiali fotografici e le proiezioni di estratti video realizzati dal Coordinamento Teatro in Carcere Toscana.