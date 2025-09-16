Vicchio fa un tuffo nel passato: corteo, palio e Calcio Storico

Vicchio (Firenze), 16 settembre 2025 - Vicchio si prepara a un fine settimana di storia, tradizione e cultura con "Vicchio Terre di Storie", una rievocazione storica che si svolgerà il 20 e 21 settembre nel centro storico. Organizzato congiuntamente dalla Proloco di Vicchio, dall’Associazione Terre di Storie, dal Centro Commerciale Naturale (Ccn) e dal Comune di Vicchio, l'evento intende valorizzare il territorio e narrare le sue radici storiche e artistiche attraverso un'esperienza culturale e turistica a 360 gradi. L'evento, ancora, si propone di essere un simbolo di rinascita culturale e coesione sociale, coinvolgendo attivamente la comunità e le attività commerciali locali. E oltre a promuovere il turismo, ha l'obiettivo di valorizzare l’identità del paese e di diffondere la cultura, coinvolgendo le nuove generazioni. I visitatori potranno assistere a una serie di spettacoli e attività che animeranno l'intero centro storico, tra cui un corteo storico, esibizioni medievali, il Palio di San Giovanni Battista e il Calcio Storico Fiorentino. Ecco il programma e le principali attività. Sabato 20 settembre. Il fine settimana inizierà in Piazza Giotto con la dimostrazione di volo libero di rapaci a cura de "Il Falconiere del Granducato"; a seguire, il Palio di San Giovanni Batsta, una sfida avvincente tra le quattro squadre che si cimenteranno in gare che uniscono storia e tradizione. Per i più piccoli, ci saranno gli spettacoli di "Jack il Fatalista Cantastorie e Invenzioni d'Oriente" con il suo teatro itinerante. La giornata si concluderà con il "Street Food Medievale" in Piazza Giotto, dove si potranno gustare sapori antichi in un'atmosfera d'altri tempi. Domenica 21 settembre. La domenica inizierà con la proclamazione del vincitore del Palio in Piazza Gio?o, Seguirà un Corteo Storico con la partecipazione degli Sbandieratori FiorenOni. Il Campo sportivo ospiterà l'esibizione del Calcio Storico FiorenOno con la sfida tra la squadra Rossa e la squadra Verde; inoltre, per tutto il fine settimana, sarà possibile visitare la mostra "Custodi del Sacro" nella Parrocchia di San Giovanni Battista. Non mancheranno giochi in legno a cura di Gioca Museo in Piazzetta di Levante e sul Corso del Popolo e laboratori per bambini, come "Draghi volanti e archi fatati". Ospiti e intrattenimento. La rievocazione vedrà la partecipazione di artisti d'eccezione, tra cui: Giovanni Dalle Bande Nere, con i loro accampamenti e laboratori. La Compagnia del Lauro, con le loro danzatrici medievali e artisti di strada. Lo Mago Abacuc, che porterà la sua magia e giocoleria. Sigismondo Errante, con i suoi affascinanti personaggi. L'evento è sostenuto dalla Regione Toscana e dal Consiglio Regionale. Per maggiori informazioni e approfondimenti sul programma, si rimanda ai canali social ufficiali dell'evento: Instagram e Facebook, "Vicchioterredistorie".