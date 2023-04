Università: rischi ambientali e prevenzione, in partenza un ciclo di eventi formativi

Firenze, 17 aprile 2023 – Cinque giorni dedicati alle problematiche legate al rischio ambientale. Da martedì 18 a sabato 22 aprile l'Università di Firenze ospiterà l'evento "Rischi ambientali e prevenzione", a cura della Scuola di Ingegneria: sarà possibile visitare la mostra "Terremoti e Prevenzione" e assistere a video sui rischi di alluvione, incendio e frane (centro didattico Morgagni - viale Morgagni, 44).

I filmati sono stati realizzati da laureati e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (Dicea) e del Dipartimento di Ingegneria Industriale (Dief, in collaborazione con numerosi soci e volontari di Lares Toscana (Unione nazionale laureati esperti in protezione civile), nell'ambito del Progetto EdiRisc cofinanziato da Regione Toscana.

La partecipazione può avvenire previa prenotazione, in quanto l'accesso è limitato a 40 persone per turno. L'evento è rivolto non solo a tecnici impegnati nell'ambito della prevenzione dei rischi ambientali, ma anche a tutti coloro che intendano apprenderne le cause e le principali forme di autoprotezione. In questo senso vuole essere un evento formativo per tutti i cittadini, dagli studenti liceali ai volontari di protezione civile.

''Si tratta della prima tappa di un ciclo di eventi - spiega Gloria Terenzi, docente di Tecnica delle costruzioni presso il Dicea e presidente regionale di Lares - e un secondo appuntamento è già previsto per il 29 giugno, più specificatamente dedicato al rischio sismico, che vedrà coinvolti docenti universitari, ricercatori e tecnici provenienti da tutta Italia. Il filo conduttore rimane la divulgazione delle varie tecniche di prevenzione, con il fondamentale obiettivo di trasmettere le nostre conoscenze e competenze a esperti del settore, studenti e cittadinanza''.

Per info: [email protected]