Una serata per Puccini tra belle lettere, musica, teatro, emozioni olfattive

Firenze, 25 novembre 2024 – Il Giacomo Puccini ufficiale e al contempo quello inedito in un libro non di circostanza come spesso accade in occasione di ricorrenze storiche, centenari compresi. Questo e molto altro si trova nel volume “Puccini 100 anni: viaggio sentimentale da Lucca al mondo” (Edizioni Medicea Firenze) del giornalista e scrittore Maurizio Sessa già da alcuni giorni in libreria.

Il libro, che si avvale della prefazione di Gregorio Moppi e di oltre 150 immagini tratte dalla collezione dell'autore, è impreziosito da un inedito musicologico: il testo della commemorazione di Puccini tenuta da Rito Selvaggi – compositore su cui è calato l'oblio per i suoi trascorsi politici – a Lugano il 25 maggio 1926, appena un mese dopo la premiere dell'incompiuta “Turandot” al Teatro alla Scala di Milano con la bacchetta di Arturo Toscanini. Un libro alla riscoperta di Giacomo Puccini, compositore internazionalpopolare a lungo incompreso e sottovalutato dagli addetti ai lavori, ma amato e osannato come pochi altri, ieri come oggi, dalle platee di tutto il mondo. Maurizio Sessa, a lungo redattore del nostro giornale, è anche il curatore della mostra “La Nazione di Puccini. Immagini, luoghi e suggestioni di un compositore di genio” allestita per festeggiare i 165 anni de “La Nazione”.

Dopo la preview a Roma, nella Sala del Cenacolo del Complesso di Vicolo Valdina alla Camera dei Deputati il 5 novembre, la mostra è in corso al Teatro del Giglio di Lucca. E qui resterà fino a domenica 8 dicembre per poi fare tappa a Firenze. Il lancio di “Puccini 100 anni: viaggio sentimentale da Lucca al mondo” avverrà mercoledì 27 novembre nel corso della serata “Sulle note di Puccini: belle lettere, musica, teatro, emozioni olfattive”, organizzata dalla Libreria Gioberti a partire dalle 17, al cinema Sala Esse, in via del Ghirlandaio 38. Ospite d'onore sarà Ladislau Petru Horvath, direttore d'orchestra e primo violino dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, che eseguirà brani di Puccini.

La scrittrice Caterina Ceccuti leggerà alcuni passi del libro di Sessa, mentre Beatrice Granucci, dell'Associazione I Profumi di Boboli, presenterà un'essenza dedicata al compositore lucchese che venne a mancare a Bruxelles il 29 novembre 1924. All'appuntamento, coordinato dal giornalista Alberto Andreotti, parteciperanno Don Stefano Aspettati, direttore dell'Opera Salesiana di Firenze e Scandicci, Antonio Palma presidente dell'Associazione Foyer Amici della Lirica, Angelo Rizzone, direttore della Libreria Gioberti. E per l'occasione, la Compagnia teatrale I Baccelloni diretta da Pietro Bongiovì proporrà una riduzione teatrale di “Gianni Schicchi”. La partecipazione a “Sulle note di Puccini: belle lettere, musica, teatro, emozioni olfattive” è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.