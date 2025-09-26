Torna la Maratona del Mugello: tutti di corsa il 28 settembre

Borgo San Lorenzo (Firenze), 26 settembre 2025 - Sogni di immergerti in paesaggi mozzafiato, di ammirare colline verdi, borghi antichi e scorci che ti tolgono il fiato? La Maratona Memoriale Roberto Gherardi, Franco Sargenti e Mario Boretti, è ciò che fa per te. La 51esima edizione si terrà domenica 28 settembre, con partenza dalla suggestiva Piazza Dante a Borgo San Lorenzo. Una gara che unisce tradizione, sport e comunità, pronta ad accogliere centinaia di atleti, appassionati e famiglie da tutta Italia e dall’estero. I partecipanti - al momento 900 iscritti - percorreranno la vallata del Mugello, circondati da panorami che sembrano usciti da una cartolina. Potranno correre tra le colline ricoperte di ulivi e vigneti, attraversare borghi incantevoli lasciandosi stupire dalla bellezza di questo angolo di Toscana. E per chi non è preparato per affrontare la distanza della Maratona, si può partecipare alla quinta edizione della Mezza Mugello Marathon e creare ricordi indelebili.

Sport e arte insieme

La grande novità di quest’anno è il concorso artistico promosso con l’associazione Terre del Giotto e dell’Angelico. La vincitrice, Laura Gabellini, ha realizzato l’opera che ha ispirato la maglia ufficiale e la medaglia celebrativa dell’edizione 2025, rendendo la Maratona del Mugello un evento che unisce sport e cultura.

Eventi del weekend

La festa inizierà già sabato pomeriggio con le gare giovanili – Memorial Marco Cavorso, dedicate ai ragazzi e alle famiglie. Le iscrizioni alla maratona e alle corse collaterali sono aperte anche sabato pomeriggio e domenica mattina in loco. L'evento, che ogni anno attira atleti da ogni parte del Paese, unisce la sfida sportiva al fascino di uno dei territori più suggestivi della regione. La partenza della maratona è fissata per le ore 9:15 da Piazza Dante a Borgo San Lorenzo, il cuore della manifestazione. Il percorso, interamente omologato dalla FIDAL, si snoderà attraverso la splendida vallata del Mugello, offrendo agli atleti un'esperienza unica tra colline, borghi storici e panorami mozzafiato. I corridori attraverseranno località come Vicchio, Sagginale, San Piero a Sieve e Scarperia, per poi fare ritorno a Borgo San Lorenzo, dove è previsto l'arrivo.Oltre alla distanza classica dei 42,195 km, l'evento prevede anche la Mezza Maratona del Mugello, una prova più breve ma ugualmente affascinante, ideale per chi desidera mettersi alla prova su una distanza inferiore. Per consultare tutte le informazioni dettagliate e per le iscrizioni, consultare il sito ufficiale della manifestazione.

Partner e sostenitori

La Maratona del Mugello è resa possibile grazie alla collaborazione di partner e sponsor che da anni credono in questa manifestazione: Radio Toscana, Media Partner ufficiale; Poggio del Farro, al fianco della maratona da quasi dieci anni; Assiboni Assicurazioni, che tutela la sicurezza degli atleti; Barberino Outlet, che investe concretamente nel territorio, offrendo un punto di riferimento per lo shopping locale e non solo; i negozianti di Borgo San Lorenzo, che con grande generosità hanno contribuito con premi e supporto all’organizzazione. Appuntamento dunque sabato 27 e domenica 28 settembre a Borgo San Lorenzo per due giorni di sport, comunità e tradizione, con una medaglia e una maglia che raccontano l’arte e il cuore del Mugello.