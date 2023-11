Teatro del Maggio: sei mesi di concerti per l'86esima edizione

Firenze, 23 novembre 2023 - Rinnovarsi per non morire. Nel rispetto del passato, perché ottantasei anni di storia rappresentano una parte insostituibile dell'identità culturale della città, ma con i piedi ben piantati sul presente e lo sguardo proiettato sul futuro. Tradizione e sostenibilità, accessibilità e valorizzazione dei giovani sono le parole d'ordine abbracciate dal progetto di rilancio del Teatro del Maggio voluto dal commissario straordinario Onofrio Cutaia, che stamani ha presentano il cartellone dell'86esima edizione del festival, in programma da gennaio fino al 13 giugno.

Un arco temporale di sei mesi che comprende una proposta complessiva composta da quattro opere liriche - Don Pasquale, Turandot, Tosca, Jeanne Dark - un dramma in forma di concerto - Peer Gynt - un balletto - "La trilogia dell'estasi" con la coreografia di Roberto Zappalà - la Turandot per bambini diretta da Manu Lalli e dodici concerti sinfonici con giovani maestri d'orchestra e grandi nomi come Daniele Gatti, Zubin Mehta e Myung-Whun Chung, oltre all'atteso ritorno del grande Riccardo Muti con i Wiener Philharmoniker. Tra gli appuntamenti più attesi, l'omaggio nel centenario della morte a Giacomo Puccini, celebrato dal nuovo allestimento della Tosca per la direzione di Daniele Gatti e la regia di Massimo Popolizio, e il fastoso allestimento storico di Zhang Yimou della Turandot, con Zubin Metha sul podio.

Tante le novità previste , a partire dal nuovo logo disegnato dallo studio Arké di Napoli, che recupera la forte identità del Teatro rimarcando attraverso il segno elegante ed originale del Giglio il suo legame indissolubile con Firenze. Ma accanto alla forma, c'è anche la sostanza, con il ritorno degli abbonamenti su tre turni e quattro tipologie per rendere ancora più conveniente il prezzo dei biglietti, le collaborazioni con le principali istituzioni musicali del territorio - dagli Amici della Musica al Conservatorio Cherubini, dalla Scuola di Musica di Fiesole al Teatro della Pergola, dall'ORT all'Homme Armèe - e lo spazio significativo riservato a giovani direttori di talento, come Nikolas Naegele, Hankyeol Yoon, Min Chung e Vitali Alekseenok.

Lo stesso principio ha guidato la selezione la composizione delle compagnie di canto, dove al fianco di volti noti come Sara Blanch, Marco Filippo Romano, Francesco Meli, Teresa Iervolino, Carlo Bosi e Markus Werba, compaiono artisti al debutto in Italia - da Angelos Samartzis a Olga Maslova, da Vanessa Goikoetxea a Alexey Markos - e giovani formatisi all'Accademia del Maggio, come Nikoleta Kapetanidou, Dave Monaco, Quianming Dou, Eunhee Maggio e Davide Piva.