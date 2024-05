Street Heart per la rinascita di Rifredi. Live painting collettivo all’Sms di Rifredi

Firenze, 31 maggio 2024 - La rinascita di un quartiere può passare anche da un evento di live-painting. Appuntamento con “Street Heart” all’Sms di Rifredi, che ospita un evento con street artist di fama internazionale. Un’occasione per fare della zona un nuovo centro della urban culture, impegnato a recuperare gli spazi urbani attraverso la creatività e il talento di giovani artisti. Cuore dell’evento l’Sms di via Vittorio Emanuele II 303, dove sabato primo e domenica 2 giugno importanti street artist di fama internazionale si alterneranno dalla mattina al tramonto, senza sosta, per trasformare i muri del giardino dello storico edificio del quartiere 5 in una enorme opera corale.

Una rivoluzione a colpi di colore e immagini realizzata - sotto gli occhi di tutti, - da famosi writer come Exit Enter, Kraita317, Rinascimento Punk, Pisanelli (Roberto Paint) e altri importanti nomi dell’arte urbana contemporanea. Immersi in questa atmosfera ad alto tasso di creatività, oltre a osservare in diretta il lavoro degli street artist si potranno seguire nel pomeriggio varie attività: skateboarding, break-dance, graffiti lab, creative workshop e dj-set.