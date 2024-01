Firenze, Stefano Senardi rockstar dei discografici presenta il libro ‘La vita è un lampo'

Firenze, 27 gennaio 2024 - Da Battiato a Madonna, da Jovanotti a Lou Reed. E poi Bowie, De André, Capossela, Pino Daniele… Solo alcuni big della musica che hanno incrociato le proprie vite con quella di Stefano Senardi, con ogni probabilità il discografico italiano, ma anche autore e direttore artistico, più noto a livello internazionale. 45 anni di concerti, sessioni in studio e contratti racchiusi in “La musica è un lampo”, libro-memoir che Senardi presenterà sabato 3 febbraio al Teatro Puccini di Firenze, alle ore 18 a ingresso libero, nell’ambito di un incontro-evento che vedrà la partecipazione del compositore e produttore Franco Godi. Condurrà il giornalista Leonardo Canestrelli.

Tra le pagine di “La musica è un lampo” – da qualche giorno al primo posto nella classifica dei libri musicali più venduti di Amazon in Italia – ci sono molti riferimenti ad artisti ed eventi toscani: Gianna Nannini, i Litfiba e Nada, per dirne tre, ma anche l’indimenticato concerto di Patti Smith allo stadio Franchi di Firenze. La musica è un lampo che ha folgorato sin dall’infanzia la vita del discografico Stefano Senardi. Dalla scintilla scoccata da Piccolissima serenata e Torero, lato A e B di un 45 giri di Renato Carosone, ai dischi dei suoi eroi di quando aveva dieci anni: Rokes, Equipe 84, Corvi, Nomadi. All’amore immediato e definitivo per la musica che esplode grazie a un album doppio dei Beatles, il White Album arrivato da Londra. Era il 1969 e fu il segno di un destino. E da lì in poi le fughe ribelli dell’adolescenza e della giovinezza scapigliata, in pullman o in autostop, verso i più bei concerti di tutta Europa. E poi il più significativo incarico alla Polygram a soli trentaquattro anni e una brillantissima carriera costellata di incontri con uomini straordinari.

Dall’amicizia con Franco Battiato al racconto degli indimenticabili concerti dei Rolling Stones o del camaleontico David Bowie sotto una gigantesca luna piena, alla magia di Bob Marley nel concerto del 1980 a San Siro a Milano con centomila fiammelle accese; dai festival psichedelici al rapporto con Pavarotti, traghettatore della musica colta al popolo, a Madonna e ai cantautori: le lunghe conversazioni impegnate con Fabrizio De André, la folgorazione per Vinicio Capossela e Jovanotti, il ricordo di Pino Daniele, il blues e il jazz. Meravigliosi gli aneddoti: i frammenti della Beat Generation, le pagine su Fernanda Pivano, l’intervista catastrofica di Isabella Rossellini a Lou Reed, Steve Wonder in un ristorante milanese che mangia con le mani. Con un apparato fotografico di oltre 400 ricordi, un libro allegro e serio a un tempo, perché ci restituisce la vicenda politica di quegli anni, gli echi degli anni di piombo e le atmosfere più gioiose e rilassate degli anni Ottanta. Insomma, le amicizie, i ricordi, le sorprese e i mille flashback di prima mano raccontati dalla rockstar dei discografici. Introduzione di Michele Serra. Stefano Senardi è direttore artistico del Musart Festival di Firenze.