Firenze, in scena 'Che disatro di famiglia' al teatro di Cestello

Firenze, 24 febbraio 2025 - Appuntamento al Teatro di Cestello con la commedia più divertente dell'anno! Il prossimo fine settimana, sabato 1 marzo, ore 20,45 e domenica 2, ore 16,45, tornano sul palco di San Frediano gli attori e tecnici della compagnia Alt Accademy, guidati dal regista Luca Ferrini (anche protagonista sul palco). Un team creativo considerato tra i più geniali del teatro brillante italiano, già applauditissimo nella scorsa stagione con "Il teorema della rana". Questa volta sotto i riflettori vedremo "Che disastro di famiglia - la regola del topo" dalla medesima penna di N.L. White. Al centro del vorticoso intreccio ci sono due giovani galleristi d'arte, marito e moglie, in attesa di una visita che non può, anzi non deve, andare storta. Impossibilitati ad avere figli i due sono in procinto di adottarne uno. I requisti li hanno, resta solo da superare l'ispezione domiciliare, della quale dovrà occuparsi l'austera signora Pisanelli, capo dell'ufficio competente. Tutto è pronto per riceverla, l'ambiente preparato con cura, rinviato ogni appuntamento, appianata ogni possibile seccatura. Così almeno credono i coniugi, ma l'imprevisto, anzi gli imprevisti sono dietro l'angolo e non esitano a manifestarsi sotto forma di ... parenti: uno zio gay dedito a mediazioni commerciali di non troppo chiara natura, un cugino infermiere un tantino "distratto" e un'ulteriore visita piuttosto ambigua. La situazione si fa presto incandescente, tra materiale di contrabbando, pistole fumanti e immigrati clandestini e ovviamente un diluvio di bugie e paradossi per tentare di nascondere o giustificare davanti all'ispettrice, che non è affatto una stupida, ogni più stravagante accadimento! Porte che sbattono e colpi di scena si susseguono, mettendo a rischio non solo l'adozione ma la stessa stabilità nervosa dei protagonisti, che alla fine dovranno appellarsi a ... beh questo proprio non può essere svelato! Per assistere al finale il pubblico dovrà garantirsi una poltrona a teatro! Sul palco, Paolo Roca Rey, Alessandra Mortelliti, Luca Ferrini, Guglielmo Lello, Denis Persichini, Antonia Di Francesco e Davide Sapienza. Prenotazioni via mail a [email protected] oppure al numero 055.294609.