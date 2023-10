Firenze, Spazio Alfieri festeggia dieci anni col film premio Oscar "Sugar Man"

Firenze, 16 ottobre 2023 – Grande festa di compleanno allo Spazio Alfieri, che il 18 ottobre festeggia con il suo pubblico dieci anni di attività. Un brindisi a buffet nel foyet a cura dei Ragazzi di Sipario, anticiperà la visione alle ore 21.30 del film Sugar Man, che, a dieci anni dal Premio Oscar, torna al cinema con la straordinaria storia di Sixto Rodriguez. Il film, che sarà proiettato in versione in lingua originale sottotitolata in italiano, aprì la sala fiorentina nel 2013. Decimo anniversario, che corrisponde anche al decimo compleanno di I Wonder Pictures, la casa di distribuzione che l’ha portato in Italia (il cui nome è ricavato da una canzone di Rodriguez), ma soprattutto per ricordare ed onorare il suo protagonista recentemente scomparso. Ci sono storie che valgono più di un premio Oscar, e una di queste è quella di Sixto. Sul finire degli anni Sessanta, due produttori musicali lo scoprono in un bar di Detroit, convinti d’aver trovato il profeta di una generazione. Forse avevano ragione, ma il pubblico non se ne accorge: il primo disco di Rodriguez è un fiasco commerciale negli Usa. Ma nel Sudafrica dell’Apartheid, dove l’album arriva clandestinamente, Rodriguez diventa una leggenda e la sua musica la colonna sonora di una generazione in lotta ma, nel mondo disconnesso del secolo scorso, tutto accade all’insaputa del cantautore americano, che si ritira dalle scene e torna a fare il meccanico. Finché, trent’anni dopo, due fan decidono di mettersi sulle sue tracce, e scoprire che fine ha fatto il mitico Sugar Man.