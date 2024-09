Da X Factor a Sesto, il Solito Dandy in concerto

Firenze, 3 settembre 2024 - Da X Factor a Liberi Tutti Il Solito Dandy in concerto a Sesto Fiorentino, aprono la serata I Segreti. Canzoni sentimentali, decadenti, surreali e dal sapore di mare: quelle che hanno imposto Il Solito Dandy a X Factor – finalista dell’ultima edizione – e al grande pubblico. Mercoledì 4 settembre Il Solito Dandy sarà in concerto in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino nell’ambito di Liberi Tutti, rassegna organizzata per l’80esimo anniversario della Liberazione. La serata è a ingresso libero. Il Solito Dandy, al secolo Fabrizio Longobardi, porterà con sé il nuovo singolo “Irresistibile”, in cui racconta un viaggio intenso di rinascita, ricco di speranza e di nuovi inizi, e brani dell’ultimo album “Turismo sentimentale”, con i quali l’artista canta la sua rivoluzione gentile. Il disco ruota tutto intorno a tre temi: il mare, la santità e l’ironia. Un’ode al saper vivere la vita da eterno turista, da flaneur curioso e meravigliato delle piccole cose quotidiane. “Non è un disco d’amore ma di sentimenti - spiega Il Solito Dandy - l’amore, infatti, è soltanto un pretesto per poter parlare di molto di più, e porsi domande, senza per forza la certezza di avere risposte. La fantasia e la realtà si scontrano, giocano, inciampano nel mare, si mescolano, mangiano la pastasciutta con Alberto Sordi, fanno fotografie assieme, scherzano, prendono il tram per poi tuffarsi dentro la canzone italiana”. Il Solito Dandy dividerà il palco con I Segreti, band di riferimento del pop indie tricolore, un sound elettrico e trascinante che si nutre di epoche diverse, dalle chitarre che richiamano alla mente il pop britannico degli anni Novanta, ai synth anni ottanta, all’elettronica di oggi. In primo piano il nuovo album “Bellissimo”, dieci canzoni che raccontano il corso di questi ultimi anni, nati da sensazioni e intenzioni diverse. Liberi Tutti è anche street food, aperitivi, birreria e tante delizie da gustare. Apertura stand alle ore 18. Il ricco e variegato programma di 'Liberi Tutti' continua con i concerti di Postino e Drop Circle il 5 settembre Si prosegue poi con Alex Neri, Salvatore Frega & Electrosymphonic Orchestra il 6 settembre. E ancora, sarà poi la volta dello spettacolo “Il duce delinquente” di Aldo Cazzullo, sul palco insieme a Moni Ovadia, con musiche dal vivo di Giovanna Famulari, appuntamento il 7 settembre, posti a sedere. Infine il gran finale del.ricco e vasto cartellone si chiude con il concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d’artificio, in programma l'8 settembre. Sempre a ingresso libero. Grazie al supporto del progetto Under 30 di Unicoop Firenze, tornerà anche la Silent Disco, sarà protagonista il 5 settembre dalle ore 23, a cura del Clan dei Ribot: tre consolle affidate ai dj Iffabry, La Desy e miXter per spaziare tra evergreen, dance '90 e house. Indossando le cuffie, ognuno potrà scegliere il proprio canale preferito, per una sfida all’ultimo ballo. Come tutte le iniziative di Liberti Tutti, anche la Silent Disco è a ingresso gratuito, ricordate però di prenotarvi qui coopfi.info/silent-disco-under30 o qui bit.ly/silentdiscoliberitutti. Liberi Tutti è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Alter Ego e con il contributo di Unicoop Firenze e del Consiglio regionale della Regione Toscana nell’ambito delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione. Con Il Solito Dandy appuntamento dunque mercoledì 4 settembre alle ore 21,15, l'appuntamento è a ingresso libero in Piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino.