Sesto: un fine settimana tra sport e solidarietà

Sesto Fiorentino, 19 settembre 2025 – Due giornate all’insegna dello sport, della solidarietà e della condivisione. Sabato 20 e domenica 21 settembre il parco dell’Oliveta di Sesto Fiorentino ospiterà “Con lo sport nel cuore”, l’evento organizzato dalle associazioni Onlus Amicodivalerio e Art Attack, con il patrocinio del comune di Sesto, della Metrocittà e del Coni.

Un appuntamento a ingresso libero pensato per coinvolgere cittadini, famiglie e giovani in un ricco programma di attività sportive, dimostrazioni, giochi e momenti di intrattenimento. L’iniziativa mira a valorizzare lo sport non solo come attività fisica, ma come strumento di inclusione, benessere e solidarietà.

Il programma prevede discipline aperte a tutti – dal calcio al basket, dalla corsa alla ginnastica – e una camminata di 3 chilometri, sabato dalle 16.30 alle 18.30, che attraverserà Colonnata e Querceto partendo dal parco dell’Oliveta. Non mancheranno incontri con atleti e testimonial, laboratori e spazi dedicati alle famiglie, oltre a esibizioni di danza e arti marziali.

Accanto al lato sportivo, ci sarà quello solidale: parte del ricavato, proveniente da gadget, biglietti della lotteria o dalle cene organizzate, sarà destinato a finanziare una borsa di studio per un ricercatore impegnato nella cura dei tumori cerebrali più aggressivi in età pediatrica e a sostenere percorsi di riabilitazione neuro-motori e neuro-cognitivi per l’età evolutiva.

“Con lo sport nel cuore – sottolinea Ida Buonavoglia, presidente di Amicodivalerio – vogliamo ricordare che lo sport non è solo competizione, ma soprattutto condivisione, rispetto e solidarietà”.

Ampia la rete di società e associazioni coinvolte, tra cui Atletica Sestese, Sesto Calcio, Ausonia, Sport Academy, Seido Karatè, Talithakum, Professione Danza e Spettacolo, Il Poggetto, Circolo Roberto Raggetti, Officina del Muscolo, Eukalos, Rithmoteque, En Piste, New Dance, Danza in Forma, Cath’n Serve Ball, Aks, Devil’s Rock, Croce Viola, Colonnata Calcio e Scuderie del Vento.