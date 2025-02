Firenze, Selton in concerto al Viper

Firenze, 3 febbraio 2025 - Per i messicani i gringo sono gli americani. Per gli argentini i gringo sono gli italiani. Per gli italiani i gringo sono i cowboy. In Brasile tutti gli stranieri sono gringo. “Gringo Vol.1” è il nuovo album che riporta gli italo-brasiliani Selton nei club dello Stivale: venerdì 7 febbraio Ramiro Levi, Daniel Plentz ed Eduardo Stein Dechtiar saranno in concerto al Viper Theatre di Firenze, per il loro tour Inverno Live Assurdo. Il gruppo si forma a Barcellona nel 2005, dove quattro amici di Porto Alegre, all'epoca compagni di scuola, si rincontrano casualmente e decidono di intraprendere un progetto musicale insieme. Iniziano suonando canzoni dei The Beatles a Parco Guell. Nel 2006 partecipano al programma Italo Spagnolo di Fabio Volo, che viene registrato a Barcellona. In quell'occasione vengono notati dal produttore musicale di MTV Italia Gaetano Cappa che li invita in Italia per registrare un album. Gaetano Cappa e Marco Drago sono infatti i produttori del primo capitolo dei Selton. Sul palco salirà una formazione a cinque, con doppia batteria. Insieme ai Selton ci saranno Daniela Mornati alle tastiere e voce, e Giulia Formica alla batteria. I biglietti (posto unico 23 euro) sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Prima parte di un doppio progetto discografico, “Gringo Vol.1” è per i Selton una personale rivoluzione con pezzi in portoghese e italiano: “Volevamo un disco che suonasse Gringo – spiega il gruppo - in Brasile si dice così per descrivere qualcosa difficile da classificare, che sembra arrivato da un altro pianeta. Siamo partiti da una cinquantina di canzoni – raccontano ancora - per poi arrivare alle venti che erano per noi imprescindibili, e da lì abbiamo capito che sarebbe stato effettivamente un disco doppio, non bianco – come quello di chi da sempre li ispira - ma verde”. Il design della copertina monocolore verde è opera di Eduardo Dudu Stein Dechtiar, bassista e artista grafico della band. L’intenzione è semplice, ma ambiziosa: lasciare spazio soltanto alla musica, niente grafiche o altre idee che potessero distrarre. Se non bastasse, lo scorso dicembre è arrivata anche “Too Much – Abbey Road Session”, decima traccia del “Gringo Vol.1”. E qui bisogna fare un salto indietro di 20 anni, quando Ramiro, Daniel e Eduardo, provenienti da Porto Alegre in Brasile, iniziarono a suonare cover dei Beatles tra le vie Barcellona, prima di trasferirsi in Italia. Dal vivo, i nuovi brani si intrecciano a canzoni come “Voglia di Infinito”, “Luna in riviera”, “Pasolini” e altri classici del repertorio Selton.