Firenze, le più amate opere di Puccini risuonano alle Cappelle Medicee

Firenze, 28 agosto 2024 - Nel 100esimo anniversario della scomparsa di Giacomo Puccini, l’Orchestra da Camera Fiorentina, in collaborazione con i Musei del Bargello di Firenze e il Ministero per la Cultura, presenta il concerto “Salotto in casa Puccini”. Appuntamento venerdì 30 agosto alle ore 17 alle Cappelle Medicee, tra i musei più visitati di Firenze, dove riposano importanti membri della famiglia Medici. Il soprano Federica Vitali, apprezzata per la sua “voce di perla”, proporrà alcune amate arie pucciniane, accompagnata al pianoforte da Francesco Nicolosi, tra i massimi esponenti della Scuola Pianistica Partenopea e presidente della Commissione Musica del Ministero della Cultura. In programma, tra le altre, la romanza “Se come voi piccina” da “Le villi”, “Donde lieta uscì” da “La Bohème”, “Vissi d’arte” da Tosca, “Tu che di gel sei cinta” da Turandot. E ancora, brani per voce e pianoforte come “Sogno d’or”, “Sole e amore” e “Terra e mare”. Tra i massimi interpreti e studiosi di Sigismund Thalberg, Francesco Nicolosi proporrà inoltre brani del pianista austriaco, fondatore della Scuola Pianistica napoletana. Al concerto si accede con il biglietto d’ingresso al museo. Info bargellomusei.it e orchestrafiorentina.it. Maurizio Costanzo