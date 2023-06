Firenze, premio alla carriera a Don Reo alla Fondazione Zeffirelli

Firenze, 17 giugno 2023 - Per celebrare il 50esimo anniversario del programma della Kent State University di Firenze, la KSU-Florence ospiterà una serie di oratori estivi con protagonista la leggenda di Hollywood Don Reo, il creatore di The Ranch di Netflix, Due uomini e mezzo, Tutti odiano Chris, Mash, Golden Girls e altri ancora. In riconoscimento dei suoi numerosi successi nell'industria dell'intrattenimento, Don riceverà un premio alla carriera dalla Fondazione Franco Zeffirelli, in piazza San Firenze.

L'evento si svolgerà il 21 giugno alle ore 18. Dopo la sua "Lectio Magistralis", Don è stato invitato a partecipare a una sessione di domande e risposte in cui i membri del pubblico avranno l'opportunità di conoscere i molteplici aspetti della produzione cinematografica a Hollywood. A lui si unirà l'attrice di Big Bang Theory e conduttrice di Jeopardy, Mayim Bialik. Si preannuncia una serata interessante dedicata all'esplorazione dell'arte della narrazione con un esperto del settore.

