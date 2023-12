Natale,a Firenze mercatino del File per aiutare malati gravi

Firenze, 9 dicembre 2023 - Dal 15 al 17 dicembre a Firenze,torna Nataleperfile, il mercato natalizio organizzato per raccogliere fondi in favore di File, Fondazione italiana di leniterapia e dell'assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie. Giunto alla sua 20/a edizione, Nataleperfile viene ospitato, come ogni anno, in Palazzo Corsini sul Lungarno, con ingresso gratuito da lungarno Corsini, con orario 10-19. Al mercato Nataleperfile sarà possibile fare shopping solidale attraverso una selezione di proposte originali per regali di Natale all'insegna della solidarietà: capi di abbigliamento e accessori per donna e uomo, articoli di design e biancheria per la casa, gioielli e bijoux, fragranze per ambiente e profumi, oltre che cosmesi ed enogastronomia, e molto altro ancora. Gli espositori, attraverso la vendita dei loro prodotti, devolveranno parte del ricavato a sostegno di File. Sempre presenti nelle sale di Palazzo Corsini gli spazi '100% File', ricchi di novità: il Banco File, che offre prodotti donati da numerose aziende sostenitrici; la Sala vintage, con abiti e accessori di alta qualità donati da privati; il Corner enogastronomico, con produzioni di eccellenza donate da aziende del territorio. Sarà possibile trovare anche il Panettone per File e il Pandoro per File e partecipare alla Lotteria per File, coi premi donati da aziende e privati.