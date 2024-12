Natale a Firenze, concerto gospel al Teatro Verdi

Firenze, 10 dicembre 2024 - Hanno vinto 3 Grammy Award, hanno suonato con Aretha Franklin, U2, Celine Dion e portano con loro la potenza ispiratrice della musica gospel africana. Protagonisti anni addietro di un fantastico concerto sul Ponte Vecchio, tornano a Firenze i Soweto Gospel Choir, in concerto giovedì 12 dicembre al Teatro Verdi. I biglietti – posti numerati da 29,90 a 51,75 euro compresi diritti di prevendita – sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e (tel. 892.101). Info tel. 055.212320. Fondati nel 2003 e riconosciuti tra i più importanti cori gospel e gruppi di world music al mondo, i Soweto Gospel Choir tornano in riva all’Arno sulle ali di “HOPE”, il nuovo tour mondiale in cui cantano il Movimento per la Libertà del Sudafrica e il Movimento per i Diritti Civili negli Stati Uniti, ossia il meglio del repertorio gospel africano e americano. Con l’obiettivo di trasmettere messaggi di gioia, il nuovo live dei Soweto è incentrato sulle canzoni natalizie della tradizione gospel: brani di libertà che hanno ispirato la loro Rainbow Nation e un intenso ed emozionante omaggio a leggendari artisti statunitensi: da Billie Holiday ad Aretha Franklin, passando per James Brown, Otis Redding, Curtis Mayfield e tanti altri portabandiera del Movimento per i diritti civili. Composto dai migliori artisti del Sudafrica, il Soweto Gospel Choir è l’esempio assoluto di cosa esprima il potere incomparabile e ispiratore della musica gospel africana: la loro musica e le loro performance sono state apprezzate nel corso degli anni da tantissime star della musica che li hanno chiamati più volte a collaborare con loro.