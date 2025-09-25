Nasce La Fabbrichetta a Pistoia, uno spazio di cultura e benessere

Pistoia, 25 settembre 2025 – Domani sera, dalle 19.30 in via Pestalozzi 63 nella zona di Sant’Agostino, sarà inaugurato un nuovo spazio per la cultura, il benessere e l’inclusione sociale in città. È stata ufficialmente costituita, infatti, l’associazione di promozione sociale La Fabbrichetta, un progetto ambizioso e inclusivo che si propone di diventare un punto di riferimento per la comunità locale attraverso attività educative, culturali, artistiche e sociali. L’associazione, ideata da Marinella Vitulli e Lorenzo Pratesi, ha come obiettivo principale la promozione dell’educazione, dell’istruzione e della formazione professionale, con un’attenzione particolare alla diffusione della cultura e alla valorizzazione del territorio.

La Fabbrichetta si propone inoltre di organizzare attività ricreative, artistiche e turistiche di interesse sociale, con finalità educative e solidali. Tra le iniziative in programma, laboratori artistici ed espressivi: corsi di teatro terapia, improvvisazione teatrale, musico terapia e scrittura creativa, per stimolare la creatività e l’intelligenza emotiva. Attività per il benessere psicofisico: meditazione, yoga, pilates, ginnastica per anziani, difesa personale e percorsi per il miglioramento delle relazioni sociali. Percorsi di crescita personale e culturale: corsi di lettura e saggistica, educazione alimentare, tecniche di memoria e apprendimento.

Formazione pratica e professionale: corsi di cucina, cucito, discipline artistiche e letterarie, giardinaggio, promozione turistica e tutela dei diritti dei consumatori. Eventi e iniziative pubbliche: reading letterari, spettacoli teatrali e musicali, eventi benefici, promozione di artisti emergenti, valorizzazione delle tradizioni locali e incontri informativi su temi sociali, culturali e ambientali. La Fabbrichetta nasce dalla volontà di Vitulli di mettere la propria esperienza al servizio del prossimo. L’associazione rappresenta infatti un’estensione in ambito sociale del Food Contact Center, laboratorio fondato dalla stessa Vitulli nel 2016, attivo in Italia e all’estero, con un forte impegno verso la qualità e la sostenibilità dei prodotti.

Il Food Contact Center ha investito nel benessere delle persone, sostenendo iniziative che promuovono uno stile di vita attivo e inclusivo. Tra le attività più significative, il supporto a eventi sportivi dedicati ad adulti e persone in terza età. In particolare, il centro ha sostenuto la Nazionale Femminile Over 40 ai Mondiali di Walking Football, svoltisi a inizio luglio 2025 a Malmoe, in Svezia, con la partecipazione di numerose nazioni. Alla base della Fabbrichetta c’è anche una storia personale e significativa: l’amicizia tra Marinella Vitulli e Lorenzo Pratesi, oggi vicepresidente e cuore pulsante dell’associazione, nata nel 2015 durante un corso di teatro terapia tenuto proprio da Pratesi.

Quell’esperienza ha rappresentato una svolta emotiva per Marinella, aiutandola a riscoprire fiducia in sé stessa e a intraprendere con coraggio il proprio percorso imprenditoriale. Ed è proprio con questo spirito che nasce La Fabbrichetta: con l’intento di avere, nel proprio piccolo, un impatto positivo nelle piccole e grandi cose quotidiane, offrendo uno spazio aperto, accogliente e ricco di opportunità per la crescita personale e collettiva. Queste gli incarichi nell’associazione: presidente Marinella Vitulli, vice presidente Lorenzo Pratesi. Segretario Michele Cerioni, tesoriere Mattia Mosconi, consiglieri Ottavio Cerioni, Massimo ed Helen Meoni. Con La Fabbrichetta, il quartiere di Sant’Agostino a Pistoia si arricchisce di un nuovo spazio di partecipazione attiva, dove cultura, benessere e impegno sociale si incontrano per costruire una comunità più consapevole, inclusiva e solidale.