Murate, al via la mostra degli artisti vincitori del premio della Stamperia Il Bisonte

Firenze, 19 aprile 2023 - Sono dieci gli artisti selezionati – tra i quali la vincitrice Giulia Sensi - per la prima edizione del “Premio internazionale di stampa d’arte contemporanea Maria Luigia Guaita” istituito da Fondazione Il Bisonte e Murate Art District-Mus.e, rivolto ad artisti italiani e stranieri che si dedicano alla ricerca nel campo della stampa d’arte. Il premio, dedicato a Maria Luigia Guaita - intellettuale, partigiana, giornalista, editrice, imprenditrice, donna di cultura e fondatrice della Stamperia d'arte Il Bisonte - ha come tema Primitivo Contemporaneo, e vedrà esposti i lavori della vincitrice e degli altri nove artisti selezionati dal Comitato scientifico in una mostra allestita al Murate Art District e visitabile dal 20 aprile al 4 maggio 2023.La premiazione, aperta al pubblico, si terrà giovedì 20 aprile alle 17.30 al Mad. Il Comitato scientifico, composto da Elena Agudio, Silvia Bellotti, Rodolfo Ceccotti, Valentina Gensini, Chiara Giorgetti, Ilaria Mariotti e Giovanna Uzzani ha scelto una rosa di dieci finalisti fra cui la vincitrice Giulia Sensi, quattro artisti che si sono distinti per una menzione speciale - Jako Putker, Anna Trojanowska, Walter Rindone e Silvia Vendramel e altri 5 finalisti (Tamawake Akimitsu, Marta Di Stefano, Janne Laine, Scartozzi Marila e Johny H. Ngbwa) ognuno dei quali ha partecipato con un’opera stampata a mano tra il 2020 e il 2023 e realizzata con procedimento calcografico, xilografico, collografico, litografico o serigrafico. A Giulia Sensi va un premio equivalente a 500 euro. La vincitrice e i quattro artisti con menzione speciale avranno diritto ad una residenza artistica di tre settimane presso la Fondazione Il Bisonte seguita da una mostra delle opera realizzate allestita nella Galleria della Fondazione (via San Niccolò 24rosso, Firenze) dal 5 al 19 maggio 2023.

Niccolò Gramigni