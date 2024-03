Mondovisioni, alla Compagnia tre documentari per raccontare le aree critiche del pianeta

Firenze, 9 marzo 2024 - Diritti umani, emergenze sociali ed informazione. E' un viaggio sospeso tra attualità e approfondimento, riflessione ed emozione il percorso del festival "Mondovisioni. I documentari di Internazionale", la rassegna che porta da quindici anni sul grande schermo la complessità del mondo. Il festival, organizzato da CineAgenzia con il settimanale Internazionale e patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti della Toscana, offre una selezione dei più appassionanti documentari presenti nelle principali kermesse internazionali e proposti in anteprima per l'Italia.

Sono tre gli appuntamenti previsti quest'anno al Cinema La Compagnia: dal 12 al 19 marzo, spazio a "Seven winters in Teheran", diretto da Steffi Niederzoll, che ricostruisce attraverso i video registrati dai familiari, le loro testimonianze e le lettere scritte dalla protagonista l'odissea giudiziaria di Reyhaneh Jabbari, 19 anni, processata nel 2007 per aver accoltellato un uomo che voleva violentarla, e divenuta simbolo della resistenza e della lotta per i diritti delle donne nel suo paese.

Dal 30 marzo al 5 aprile, la partnership con l'Associazione Ucraina - Italia "Lilea" Aps porta in città uno dei documentari più attesi della stagione: favoritissimo per l'Oscar nella sua categoria, "20 Days in Mariupol", girato da Mstyslav Chernov, è ambientato alla vigilia dell'invasione russa dell'Ucraina, quando un gruppo di giornalisti entra nella cittadina portuale di Mariupol: nel corso dell'assedio, sotto le bombe degli aerei, e senza elettricità, cibo e acqua, i reporter - unici rimasti - continuano a filmare le atrocità della guerra, fino a restare intrappolati in un ospedale, circondati dai soldati russi.

Il programma si conclude dal 18 al 22 aprile con "Lost souls of Syria", l'inchiesta condotta dal regista Garance Le Caisne e la sua consulente storica Stéphane Malterre sugli orrori commessi dal criminale regime siriano; partendo dalle 27 mila foto di detenuti torturati a morte trafugate dagli archivi di Stato da un disertore militare chiamato in codice Caesar e pubblicate nel 2014, i due autori sostengono la battaglia degli attivisti e dei familiari delle vittime in cerca di verità e giustizia nei tribunali di mezza Europa, fino ad arrivare dopo cinque anni di indagini al primo processo contro gli alti funzionari siriani per crimini contro l'umanità.