Marcialla, va in scena ‘L’importanza di chiamarsi Ernest’ di Oscar Wilde

Firenze, 11 gennaio 2025 - Giovani attori crescono. Al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle - Firenze). In Via Amelindo Mori, 20, domenica 12 gennaio 2025 alle ore 17 Teatro Riflesso presenta ‘L’importanza di chiamarsi Ernest’ di Oscar Wilde. Saggio degli allievi attori del terzo anno della Scuola di Colle di Val D’Elsa. Con Matteo Calandrini, Elena Capone, Ludovica del Pasqua, Laura Falzone, Andrea Grassini, Claudia Sardelli, Daniele Valiani. Regia di Irene Biancalani.

Lo spettacolo - Jack Worthing è un gentiluomo di campagna con una doppia vita: in città è conosciuto come Ernest ed intrattiene una relazione con Gwendolen Fairfax. Algernon Moncrieff, ricco scapolo di città amico di Jack, si reca in campagna per corteggiare Cecily, presentandosi a lei con il nome di Ernest. Per le due ragazze il fidanzato ideale deve avere una sola caratteristica: chiamarsi Ernest. È un nome che ispira fiducia. Che succederà quando scopriranno la vera identità dei due innamorati? Una “commedia frivola per gente seria” che, con un sottile e raffinato sarcasmo, smonta i luoghi comuni su cui si fonda ogni solida società borghese.

