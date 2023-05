L'Ort dedica il finale di stagione a Berio

Firenze, 17 maggio 2023 - Nel ventennale della scomparsa di Luciano Berio l'Orchestra regionale della Toscana (Ort) dedica il finale di stagione a uno dei suoi padri fondatore. Appuntamento il 23 maggio, alle 21, al Teatro Verdi di Firenze con un programma schubertiano che omaggia Berio con "Rendering", uno dei suoi capolavori più fortunati. In chiusura la "Sinfonia Grande" di Schubert. Sul podio dell'ultimo appuntamento di stagione, spiega una nota, il veronese Andrea Battistoni, il più giovane direttore mai scritturato dalla Scala. Tra la fine degli anni '80 e i '90, Berio portò l'Ort a suonare in prestigiose sale internazionali. Ricorda il direttore artistico Daniele Spini: "Per lui far musica era solo una parte, anche se certo di gran lunga la più importante, di una più generale dimensione di intellettuale tanto raffinato quanto pronto a impegnarsi di persona e a sporcarsi le mani. Tanto esigente sul piano artistico quanto disponibile all'incontro con tutti, come ben ricordano quanti collaborarono con lui, in primo luogo i musicisti dell'Ort. Berio era tanto originale e forte nella sua identità stilistica quanto aperto a confrontarsi con l'opera di altri, spaziando da Monteverdi alle voci di un mercato di Londra, da Mahler al canto popolare dei popoli più diversi, senza ammettere etichette né per sé né per gli altri. Una musica che sapeva anche farsi gesto, e da un gesto all'occorrenza scaturire".