Liberazione, Cristiano Godano e Il solito Dandy in concerto a Fiesole

Fiesole (Firenze), 19 aprile 2025 – Festeggiare l’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una grande festa popolare, che mette insieme socialità, teatro, musica e impegno per ricordare quanto i valori della Resistenza, dell’Antifascismo e della Lotta Partigiana siano preziosi, un bene collettivo che spetta a ciascuna e ciascuno di noi difendere e promuovere ogni giorno.

Questo il 25 Aprile della Casa del Popolo di Fiesole, organizzato insieme al Teatro Solare e alla sezione Anpi Fiesole e che ha ottenuto il contributo del Comune di Fiesole, grazie al Bando Associazioni. Una festa che inizierà la mattina di venerdì 25 aprile e si concluderà sabato 26, con un calendario itinerante che attraversa il paese e ne tocca tanti luoghi. Momento centrale, dalle 17.30, con il Concerto della Liberazione organizzato al Teatro di Fiesole che vedrà sul palco uno dei nomi più grandi del rock italiano: Cristiano Godano, cantautore, scrittore, frontman dei Marlene Kuntz, e il giovane cantautore torinese Fabrizio Longobardi, “Il Solito Dandy”, una delle rivelazioni più interessanti delle ultime edizioni di X Factor.

Il concerto, gratuito ma su prenotazione tramite Eventbrite (al link https://www.eventbrite.com/e/25-aprile-80-anniversario-della-liberazione-tickets-1318358568969?aff=oddtdtcreato), sarà preceduto da una mattinata ricca di eventi, con una prima replica (in piazza dei Mezzadri a Caldine alle 11.00) dell’animazione teatrale di piazza realizzata da Teatro Solare, “Clorinda e i corvi. Intervento teatrale per pupazzi e massa alla conquista collettiva della libertà”, alle 12.30 alla Casa del Popolo di Fiesole ci sarà il tradizionale Pranzo Sociale Antifascista, anche questo su prenotazione tramite Eventbrite, meentre alle 15.30 da lì partirà un Corteo della Liberazione che porterà le partecipanti e i partecipanti fino a piazza Mino, per una seconda replica di “Clorinda e i Corvi” del Teatro Solare. Infine, da lì, ci sposteremo al Teatro di Fiesole per il concerto.

Alle 20.30, la “Spaghettata Resistente” sulla Terrazza della Casa del Popolo di Fiesole segnerà la fine della prima giornata di festeggiamenti, in attesa della mattina dopo, sabato 26 aprile, con l’evento conclusivo di questa due giorni. Alle 9.00, si partirà dalla Casa del Popolo, dopo una colazione offerta al bar del circolo, per "I nostri giorni migliori”, passeggiata di racconto e letture sui luoghi della Resistenza fiesolana, lungo un percorso con saliscendi di circa 4 km, anche questa a cura di Teatro Solare, in collaborazione con Comunità Toscana il Pellegrino (posti limitati, info e prenotazioni tel: 055 597 002). Gli aggiornamenti e le informazioni sul programma sono disponibili sulle pagine Instagram e Facebook della Casa del Popolo di Fiesole.