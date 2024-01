“La memoria attraverso il tempo. Immagini e linguaggi”, incontro al campus universitario

Arezzo, 19 gennaio 2024 – Il 22 gennaio si terrà presso il Campus universitario del Pionta di Arezzo l’evento “La memoria attraverso il tempo. Immagini e linguaggi”, dedicato al Giorno della Memoria.

Il pomeriggio di studi sarà l’occasione per una ricostruzione della memoria orale delle deportate del campo di concentramento femminile di Ravensbrück, tristemente famoso per la prigionia di migliaia di deportate da tutta Europa, provenienti soprattutto dall’area polacca, ucraina e russa.

L’iniziativa, con inizio alle ore 14.30 presso la palazzina Donne del campus in viale Cittadini 33, è organizzata dalle docenti del comparto di Slavistica: Alessandra Carbone e Yuliia Chernyshova, visiting professor da Kyïv e docente di lingua russa e di lingua ucraina presso il corso di laurea in Lingue per l’impresa e lo sviluppo di Arezzo dell’Università di Siena.

Ospite della giornata sarà Ambra Laurenzi, Presidente del Comitato internazionale di Ravensbrück. La professoressa Chernyshova illustrerà il progetto di ricerca “Da Ravensbrück a Kyïv”, coordinato dalla professoressa Silvia Calamai e finanziato dall'Accademia Nazionale dei Lincei”.

Durante il pomeriggio saranno proiettati alcuni momenti dal film sovietico “Ženščiny iz Ravensbrjuka” (“Le donne di Ravensbrück”, URSS 1984), con la traduzione delle studentesse slaviste di laurea magistrale in Lingue per l’impresa e lo sviluppo: Assia Attolini, Anna Cicala, Alice Deriu, Letizia Finocchi.

Sarà inoltre proiettato il trailer del film “Genya’s dream” (Ucraina, 2024) realizzato dalla regista Lesja Kharčenko, ospite dell’evento, in collegamento da Kyïv.